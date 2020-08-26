Поросята спасли умирающую на суше рыбу и попали на видео

Видео с поросятами, которые спасают лежащую на суше рыбу и сталкивают ее в воду, стало вирусным в соцсетях. На запись обратило внимание издание Republic World.

В воскресенье, 23 августа, офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда (Susanta Nanda) опубликовал в Twitter 11-секундный ролик, на котором видно, что на берегу пруда лежит рыба. К ней подходят поросята и начинают толкать ее в воду. После нескольких попыток животным удается вернуть рыбу в пруд.

Запись собрала 45 тысяч просмотров, 4,5 тысячи лайков и 817 репостов и комментариев. Один из пользователей написал: «Не важно, жива или мертва рыба. Намерения были благородные. Даже люди убегают с места происшествия, где пострадавшие борются за жизнь». Другой подписчик отметил: «Животные понимают это, люди — нет… Печально».

Ранее сообщалось, что видео с черепахой, которая спасла умирающую рыбу, сбросив ее в воду, стало вирусным в соцсетях. На записи видно, как безжизненная рыба лежит на камне, через несколько секунд к ней подплывает маленькая черепаха и сталкивает ее плавниками в воду.