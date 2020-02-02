В США открылась вакансия обнимателя поросят

Американский приют в штате Южная Каролина открыл вакансию для волонтеров, которые будут помогать поросятам в «социализации». Об этом сообщает The Mirror.

В обязанности работника будут входить обнимания с животными, почесывание, а также кормление печеньем. Владельцы приюта считают, что это поможет поросятам привыкнуть к людям и подготовиться к новым хозяевам.

Сейчас на ферме живет около 100 свиней, а также множество других животных. Владельцы приюта отметили, что если пользователи сети хотят помочь питомцам, но не имеют возможности быть обнимателями для поросят, они могут помочь пожертвованиями или приобрести что-то для животных.

В январе в одной из ветеринарных клиник украинского города Черкассы появилась вакансия обнимателя кота. Специалисты пояснили, что в клинике постоянно находится около десятка уличных животных, которым не хватает внимания. Когда человек гладит кота, животные социализируется и перестает испытывать страх перед людьми. Основным критерием отбора для кандидатов является любовь к животным и желание потратить на них немного времени.

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