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Названы «Экспортеры года» на Урале

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии «Экспортер года» определила 10 победителей в Уральском федеральном округе. В их числе как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия, сообщает Комсомольская правда.

В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «крупный бизнес» победил ООО «Ресурс», компания занимается производством и продажей круп. ИП Муратов В.К. стал победителем в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «малое и среднее предпринимательство». Компания производит стартовые корма для всех видов рыб и креветок. В категории «крупный бизнес» победил АО «Автомобильный завод «УРАЛ», который специализируется на выпуске грузовых автомобилей высокой проходимости марки «УРАЛ».

Председатель Уральского банка ПАО Сбербанк Владимир Черкашин отметил, что Уральский регион — крупнейший экспортер страны, и речь не только про крупные сырьевые компании, но и компании других отраслей. «Необходимость развития экспорта в нашем регионе для укрепления российской экономики очевидна, и это делает проведение Премии «Экспортер года» очень важным мероприятием для бизнес-сообщества», — сказал он.

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