Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало пожаловался на арест телевизора и пылесоса после обыска, который представители правоохранительных органов провели в его доме в Минске. Об этом сообщает «Интерфакс».

«У меня, насколько я понимаю, не нашли ничего. В доме арестовали только телевизор и пылесос. Это все последствия ареста моего имущества», — отметил политик.

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Цепкало при этом затруднился ответить на вопрос, что искали в его доме: «Они в принципе могут найти все, что захотят. Они и наркотики, и оружие, и деньги могут найти. У [блогера] Сергея Тихановского 900 тысяч долларов США с третьего раза за диваном нашли».

26 августа сообщалось, что в доме Цепкало начался обыск, там проживает родственница семьи. Сам политик и его жена находятся за границей.

Профессионального дипломата и основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатом на президентских выборах, объяснив это тем, что он не смог собрать необходимое для выдвижения число подписей. После отклонения жалобы на решение Центральной избирательной комиссии Цепкало покинул страну вместе с двумя детьми. 15 августа он сообщил, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело, позже политика объявили в межгосударственный розыск. В настоящее время Цепкало находится в Варшаве.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что супруги Цепкало создали одно из пяти «правительств в изгнании».