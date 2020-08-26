Цепкало отреагировал на обыски в своем доме словами Высоцкого

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало отреагировал на обыски, проходящие в его минском доме. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что не понимает смысл действий правоохранительных органов. «Обычный политический заказ. Как у [Владимира] Высоцкого: В мозгу туман, в кармане фига», — сказал Цепкало.

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Ранее 26 августа сообщалось, что в доме Цепкало начался обыск. Сам политик и его жена находятся за границей, в доме проживает родственница семьи.

Основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатом на президентских выборах, объяснив это тем, что он не смог собрать необходимое для выдвижения число подписей. После отклонения жалоб на решение Центральной избирательной комиссии Цепкало покинул страну вместе с двумя детьми. По его словам, он был проинформирован о готовящемся аресте. В МВД Белоруссии заявили, что к ним поступили материалы о «фактах противоправной деятельности» Цепкало, ведомство начало проверку.

15 августа стало известно, что Россия объявила Цепкало в розыск по открытому против него уголовному делу. Политик отметил, что в связи с розыском он точно не будет пересекать российскую границу. Сейчас Цепкало находится в Варшаве.