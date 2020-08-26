В доме бежавшего лидера белорусской оппозиции начался обыск

В доме Валерия Цепкало, бежавшего из страны лидера оппозиции Белоруссии, начался обыск. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание Tut.by.

Цепкало не знает, в рамках какого дела проходит обыск и какое ведомство проводит следственные мероприятия. Сам политик и его жена находятся за границей, в доме проживает родственница семьи.

Основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатом на президентских выборах, объяснив это тем, что он не смог собрать необходимое для выдвижения число подписей. Верховный суд Белоруссии отклонил его жалобу на отказ ЦИК в регистрации. После этого Цепкало покинул страну вместе с двумя детьми, опасаясь преследований — по его словам, он был проинформирован о готовящемся аресте. В МВД Белоруссии заявили, что к ним поступили материалы о «фактах противоправной деятельности» Цепкало, ведомство начало проверку.

15 августа стало известно, что Россия объявила Цепкало в розыск. В карточке на розыск сказано, что Цепкало разыскивается по статье Уголовного кодекса. Политик рассказал, что на него завели уголовное дело и что он видел документы. Позднее Цепкало отметил, что в связи с розыском в Россию он точно не поедет. Сейчас политик находится в Варшаве.