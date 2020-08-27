Бургерную Тимати поймали на разбавлении мраморной говядины жиром

Работа в основанной рэпером Тимати сети бургерных Black Star Burger сопровождается множеством нарушений со стороны начальства, а качество продукции отличается от заявленного. Об этом рассказал YouTube-канал «Все работы хороши», который отправил своего «агента» работать в одном из ресторанов сети, открывшемся в провинции.

В почти часовом видео блогер Олег AsSa раскрыл подробности условий труда. Среди них многочасовые неоплачиваемые переработки, покупка униформы на свои деньги (тату-рукава за 500 рублей) и задержки зарплаты.

Сама продукция также, как утверждает блогер, становилась хуже. Мраморную говядину перемешивали с обычной, а если вначале на три килограмма фарша добавляли 300–400 граммов жира, то позднее доля жира все повышалась. Мясо с истекшим сроком годности списывать не принято, а однажды «агент» нашел тряпки в одном ящике с курицей.

По его словам, вместо графика 2/2 дня многие работают по графику 3/1, 4/1 или даже трудятся пять дней подряд с 10:00 до 23:00, включая час на уборку. При этом сотрудники подписывают договор о штрафах на восьми листах, где для наказания вводится множество причин, например, «нарушение субординации», минутное опоздание и пользование телефоном.

В видео утверждается, что сотрудники не имеют права есть ничего с кухни Black Star Burger, в том числе лишнюю приготовленную котлету, за которую тоже предусмотрен штраф.

Как рассказал Олег AsSa, зарплату, которая была в среднем выше рыночной, после закрытия заведений сотрудники могли получить через пару месяцев, причем не полную сумму, а только часть.

Из плюсов Black Star Burger блогер отметил только тот факт, что к гостям в заведениях старались относиться очень хорошо и пытались решить скандалы в сторону клиента.

Тимати объявил об уходе из Black Star в конце июля. Вместе с тем он сохранил учредительские доли в ряде бизнесов под этим брендом, в том числе в бургерных. Одной из проблем, как рассказывал соучредитель Black Star Павел Курьянов, стал трек рэпера в поддержку мэра Москвы Сергея Собянина, после которого посещаемость заведений упала.