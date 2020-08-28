Лидер Тамбовской ОПГ заболел

Лидер Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ) Владимир Барсуков (Кумарин) заболел и помещен в тюремную больницу в Петербурге. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, Барсуков госпитализирован в лечебницу при следственном изоляторе «Кресты». Следственные действия с ним по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой не проводятся.

Лидер Тамбовской ОПГ был этапирован в Петербург из колонии в Кировской области. В 2019 году он был осужден на 24 года за заказное убийство, серию рейдерских захватов, вымогательство, организацию преступного сообщества.

Политик Галина Старовойтова, депутат Государственной Думы и сопредседатель партии «Демократическая Россия», была убита в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Приговоры по делу о ее убийстве были вынесены восьмерым участникам преступления.

Лидера Тамбовской ОПГ задержали в 2007 году. Это была одна из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000 годов. По данным прессы, ОПГ была создана в конце 1980 годов из молодых спортсменов Тамбовской области.

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