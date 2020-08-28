Премьер-министр Южной Осетии ушел в отставку на фоне протестов

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отправил в отставку правительство республики на фоне протестов, сообщает «Эхо Кавказа».

При этом указывается, что по данным югоосетинских СМИ, глава правительства Эрик Пухаев сам подал заявление об отставке. В обращении к народу республики глава кабинета министров отметил, что обдумал свое решение и считает его правильным.

«Сегодня я был на площади. Я послушал людей, некоторые скандировали требования об отставке правительства. Я принимаю это решение», — сказал Пухаев. Он также заявил о намерении не подводить президента республики, «который всегда поддерживал лично премьера и правительство в целом».

Парламент республики созвал чрезвычайную сессию, в ходе которой группа депутатов намерена поставить вопрос об отставке правительства.

Ранее президент Южной Осетии подписал указ об отстранении от должности главы МВД Игоря Наниева. Бывший глава МВД был отстранен после того, как скончался Инал Джабиев, задержанный по подозрению в покушении на жизнь Наниева. Прокуратура завела дело по статье о превышении должностных полномочий.

В пятницу, 28 августа, на главной площади Цхинвала прошел митинг из-за смерти Джабиева. Участники митинга требовали отставки правительства и созыва сессии парламента.