Найден способ сделать рак мозга безопасным

Ученые Университета Макмастера в Канаде нашли способ эффективного лечения особо опасных разновидностей рака мозга у детей. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.

Исследователи обнаружили, что молекулы, способные активировать сигнальный путь Wnt, позволяют сделать эффективной терапию медуллобластомы — распространенной злокачественной опухоли головного мозга. Это заболевание имеет четыре подтипа. Опухоли первой группы более безопасны и редко приводят к летальном исходу, а остальные агрессивны и способствуют формированию метастазов, приводят к смерти 20-30 процентов пациентов.

Медуллобластомы первой группы также называются Wnt-подтипом, поскольку для них характерна активация сигнального пути Wnt, важного для нормального развития множества тканей и органов. Хотя известно, что Wnt-путь способствует появлению рака, в определенных условиях он становится ингибитором патологического процесса.

Эффективность препарата, активирующего Wnt-путь в опухолях по типу медуллобластомы, была доказана в ходе экспериментов на мышах, у которых наблюдалось снижение роста злокачественного новообразования и повышение выживаемости.