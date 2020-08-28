Coca-Cola предложила тысячам сотрудников добровольно уволиться

Coca-Cola решила провести реорганизацию бизнеса, в рамках которой предложила четырем тысячам сотрудников добровольно уволиться. Об этом пишет CNBC со ссылкой на сообщение компании.

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Программа даст работникам из США, Канады и Пуэрто-Рико возможность получить пособия при увольнении, если они имеют на них право. Такой механизм производитель безалкогольных напитков планирует внедрить и в других странах. Компания оценивает расходы, связанные с программами по увольнению, в размере от 350 до 550 миллионов долларов.

По состоянию на 31 декабря в Coca-Cola работали более 86 тысяч сотрудников по всему миру. Производитель хочет создать новую модель, которая будет включать девять подразделений в четырех географических областях вместо нынешних 17. Из-за пандемии короанвируса прибыль предприятия упала на 33 процента во втором квартале 2020 года.

Coca Cola находится в лидерах среди ста лучших работодателей России в рейтинге HeadHunter. Возглавили его госкорпорации «Газпром нефть», «Росатом» и «Сибур».