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Найдено опасное из-за коронавируса место в квартире

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Фото: Depositphotos

Ученые из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний нашли потенциально опасное место в квартире, где может быть обнаружен коронавирус — им оказалась ванная комната. Об этом пишет Bloomberg.

Специалисты обнаружили SARS-CoV-2 на раковине, кране и ручке душа в давно пустующей квартире в китайском городе Гуанчжоу. Это навело ученых на мысль, что вирус может подниматься вверх по сточным трубам — прямо под квартирой живет семья, у членов которой неделей ранее подтвердили COVID-19.

Догадку решили проверить: инфекционистов интересовало, может ли вирус с помощью микрочастиц воздуха распространиться во время смыва унитаза. В результате SARS-CoV-2 обнаружили в ванных, которые на 10 и 12 этажей выше того, где проводили опыт.

«Такое происходит, поскольку твердые и жидкие вещества спускаются по сетям, а канализационные газы, часто обнаруживаемые по запаху, иногда поднимаются вверх по трубам из-за отсутствия достаточного количества воды», — рассказали в Международной лаборатории качества воздуха и здоровья в австралийском Технологическом университете Квинсленда.

Данные исследования напоминают о самой мощной вспышке ОРВИ в Китае. В 2003 году в гонконгском ЖК Amoy Gardens заразились 329 человек, 42 из них погибли. Причиной столь массового и стремительного заражения стали неисправные канализационные трубы, по которым распространилась инфекция.

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