Лидера «Братьев-мусульман» арестовали спустя годы поисков

Лидера «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в России) Махмуда Иззата арестовали спустя годы поисков. Об этом сообщили в управлении национальной безопасности МВД Египта, передает Associated Press.

76-летнего Иззата обнаружили в одной из квартир, расположенной в пригороде Каира. После обыска полицейские также нашли мобильные телефоны с зашифрованным программным обеспечением, благодаря чему преступник мог связываться с членами группировки как в Египте, так и за границей.

Ранее предполагалось, что Иззат может прятаться на территории Турции или сектора Газа. За семь лет поисков на него завели десятки уголовных дел, по некоторым из них лидера «Братьев-мусульман» приговорили к смертной казни.

Преступник стал временным лидером организации вместо арестованного в 2013-м Мухаммеда Бадиа. Это произошло после того, как свергли бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси. Он также был одним из лидеров организации «Братья-мусульмане».

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