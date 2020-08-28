Сингапурский суд продал «Севастополь»

Верховный суд Сингапура продал с аукциона судно «Севастополь» владивостокской компании «Гудзон», попавшей под санкции США в 2018 году. Об этом ТАСС рассказал представитель судовладельца.

Причиной ограничительных мер для компании стала торговля с КНДР. «Севастополь» вынужден был стоять в порту Сингапура, поскольку получатель отказывался принимать санкционный груз. За это время судно накопило долги, что послужило поводом для обращения в суд. За него выручили 750 тысяч сингапурских долларов (41 миллион рублей).

Как объяснили в «Гудзоне», все деньги достались агентам, заработную плату экипажу «Севастополя» суд в расчет не включил, и она не была выплачена. Судовладелец и члены экипажа обращались в Международный профсоюз моряков, но им отказали.

По словам представителя компании, из-за санкций она не обеспечена заказами, все суда вышли из строя, причем часть из них находится за границей. На руководство «Гудзона» завели административные и уголовные дела из-за неуплаты налогов и невыплаты зарплаты. Сотрудники начинают увольняться. Помочь терпящей бедствие компании пообещал полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В декабре прошлого года российское посольство в Сингапуре, комментируя арест «Севастополя», отказалось считать вопрос политическим и увязывать его с американскими санкциями.