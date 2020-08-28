Собянин назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России закончится в течение полугода. Такой срок назвал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.

«Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум, мы окончательно победим коронавирус», — сказал градоначальник.

По его словам, для победы над инфекцией активно работают российские и иностранные ученые, которые создают эффективные вакцины, лекарства и технологии. Собянин выразил уверенность, что скоро появятся аналоги первой отечественной вакцине, созданной сотрудниками центра имени Гамалеи.