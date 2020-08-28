Старушки организовали отряд самообороны от обезьян

Три старушки из японского города Фукуи организовали отряд самообороны от обезьян. Об этом сообщает издание Daily Star.

74-летняя Масако Исимура, 68-летняя Тацуко Киносита и 67-летняя Миюки Ии патрулируют огороды с пневматическим оружием и тяпками. Когда рядом появляются макаки, они окружают их с трех сторон, бросают петарды и преследуют, пока те не уберутся.

Пугала и защитные сетки оказались бесполезны, поэтому Исимуре, Киносите и Миюки пришлось взять оборону посевов в свои руки. Они утверждают, что их миссия — спасти «драгоценные овощи, которые растят жители деревни».

Обезьяны бесчинствуют в Фукуи с 2015 года. Поначалу там жили около двух десятков макак, но со временем их становилось все больше и больше. Они повадились разорять окрестные огороды; в местной прессе упоминается одна особенно вредная обезьяна, которая регулярно совершала вылазки на берег реки Асува, проводила разведку и вскоре скрывалась с добытым луком или картошкой.

В 2017 году сообщалось, что житель американского города Окала, штат Флорида, пожаловался на группу диких макак-резус, устраивающую набеги на его двор и крадущую еду для оленей. Обезьяны появились в тех местах в 1938 году по вине капитана прогулочного судна, который хотел придать соседнему парку сходство с африканскими джунглями.