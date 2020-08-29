В Минске задержали двух россиян

В Минске задержали двух граждан России — участников центра циркового искусства AirDance Сергеева Сергея и Фалина Михаила. Об этом сообщается на сайте не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра «Весна».

По его данным, россиян задержали около гостиницы «Минск» недалеко от места, где проходила акция протеста. Среди задержанных есть и Кузнецов Илья — продюсер AirDance.

Правозащитники уточнили, что задержания начались около 20:00, когда силовики взяли в «кольцо» собравшихся на площади Независимости. Известно о как минимум 12 задержанных, среди них — журналисты и член Координационного совета белорусской оппозиции Виталий Кривко.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выбора президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Они требует новых выборов, освобождения всех политзаключенных и задержанных и прекращения насилия со стороны силовиков.