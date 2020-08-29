Умер гендиректор компании Bonduelle

Во Франции умер генеральный директор французского производителя овощных консервов Bonduelle Жером Бондюэль. Об этом сообщает BFM TV.

По данным телеканала, 50-летний Бондюэль попал в ДТП в городе Лилль и скончался на месте, несмотря на усилия медиков. Это случилось, когда он катался на велосипеде вместе с женой и друзьями. Отмечается, что инцидент произошел около 2 часов ночи 29 августа. После столкновения водитель автомобиля скрылся с места ДТП.

La Voix du Nord пишет, что это произошло неподалеку от железнодорожного вокзала Лилль-Европа. Издание также отмечает, что водителя нашли и арестовали около 6 утра. Отмечается, что он ранее уже привлекался к ответственности за различные правонарушения.

Жером был сыном Бруно Бондюэля, основателя компании Bonduelle. В ней он проработал на разных должностях больше 17,5 лет, в том числе в подразделениях в Италии и Северной Америке. До этого трудился также в Citroen и Eurogroup Consulting.

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