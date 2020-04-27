Умер глава компании Алишера Усманова

Умер генеральный директор одного из крупнейших горно-металлургических холдингов России «Металлоинвест» Андрей Варичев. Ему было 52 года. Факт смерти подтвердил представитель администрации Курской области, где глава «Металлоинвеста» был депутатом. Как сообщает Forbes со ссылкой на источник, причиной смерти стала пневмония. Уточняется, что он скончался в понедельник, 27 апреля, в одной из частных клиник в Москве.

У топ-менеджера диагностировали двустороннюю пневмонию, и последние несколько дней он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Пневмония — одно из осложнений, которое возникает при коронавирусе.

Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, Варичев сдавал тест на COVID-19, но результат был отрицательным.

«Металлоинвест» — крупнейшая железорудная компания в России, принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову.