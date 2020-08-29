Украинский Су-27 снес дорожный знак и улетел

Украинский истребитель Су-27 иснес дорожный знак, когда попытался сесть на трассе Киев-Чоп в Ровенской области. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Самолет неудачно приземлился на дороге, а затем снова поднялся в небо. По информации издания, инцидент произошел в ходе учений. Участок дороги был переоборудован в взлетно-посадочную полосу, а автомобили пустили в объезд.

Далее, уже вместе со знаком, который информировал о рекомендуемой скорости 90 километров в час, истребитель улетел. Как уточнила служба автодорог Ровенской области, на трассе каждый год сносят несколько знаков, однако обычно это делают машины. Там также пообещали вскоре установить новый знак.

В июне американский истребитель F-15C Eagle упал в Северное море. Крушение произошло во время тренировочного полета у мыса Фламборо-Хед в графстве Йоркшир. Причины катастрофы и судьба единственного пилота пока неизвестны.