Правительство Южной Осетии отправили в отставку

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил о решении отправить правительство в отставку на фоне массовых протестов, начавшихся после смерти подозреваемого в покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. Об этом сообщает «Sputnik Осетия».

Бибилов принял отставку премьер-министра республики Эрика Пухаева.

Согласно указу президента, временное исполнение обязанностей главы правительства возложено на вице-премьера Геннадия Бекоева. Бибилов поручил министрам исполнять свои обязанности до завершения формирования нового правительства.

Вечером 28 августа в Цхинвале начались акции протеста против произвола силовиков. Граждане возмущенные пытками в СИЗО, которые привели к смерти местного жителя Инала Джабиева, задержанного по подозрению в покушении на жизнь Наниева. Участники митинга требовали отставки правительства и созыва сессии парламента.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. По информации властей, задержаны силовики, которых подозревают в причастности к смерти Джабиева. Наниев отправлен в отставку с поста главы МВД Южной Осетии.