Определен уменьшающий продолжительность жизни продукт

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова определила продукт, который может уменьшить продолжительность жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что в колбасе содержится много нитратов. Их добавляют в фарш, чтобы в мясе не появилась инфекция, например, клостридии или ботулизм. По словам специалиста, нитраты защищают человека, однако, вступая в реакцию с белками, образуют вредные вещества, которые называют конечными продуктами гликирования.

Врач указала, что конечные продукты гликерования увеличивают риски развития болезней сердца, сахарного диабета второго типа, онкологических заболеваний, а также уменьшают продолжительность жизни.

Специалист также призвала не обольщаться насчет колбас с пометкой «органический продукт», которые продаются в дорогих магазинах. «Органическая колбаса превращается в такой же детонатор тяжелых болезней, как и дешевые сосиски», — предупредила она.

Ранее россиянам назвали вредные для иммунитета продукты. Среди них оказались сахар, маргарин, полуфабрикаты. Кроме того, на состояние иммунитета способны повлиять усилители вкуса, ароматизаторы, красители и другие пищевые добавки. Однообразие в еде, одни и те же блюда с высоким содержанием жиров и углеводов также вредят иммунитету.