Раскрыто пагубное влияние фруктов на печень

Потребление фруктов может привести к развитию болезней печени. Об этом РИА Новости рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

По словам эксперта, семечковые фрукты такие, как яблоки и груши, содержат большое количество фруктозы, которая может привести к неалкогольной жировой болезни печени. В отличие от глюкозы, которая перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени, и поэтому она в значительных дозах представляет угрозы для организма.

Специалист также предупреждает, что фрукты ни в коем случае нельзя есть в качестве перекуса, так как с фруктами организм получает много глюкозы, фруктозы и выброс инсулина, но при этом недополучает белка. Поэтому Павлова советует всем употреблять фрукты как десерт.

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