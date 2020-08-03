Российский врач рассказал об идеальной каше

Выбор идеальной каши для человека зависит от его возраста, рассказал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

По его словам, для детей лучше выбирать манку, поскольку от нее «лучше работают мозги». Однако от этой каши быстрее повышается уровень сахара, поэтому людям старше 50 лет рекомендуется отдавать предпочтение овсянке.

«Там крахмал более труднодоступный, соответственно углеводы медленные. Сахар после овсянки подскакивает не так резко, как после манки. Еще там больше пищевых волокон и больше пребиотического действия, которое улучшает нашу микрофлору», — подчеркнул Гинзбург.

Ранее красноярские ученые придумали диету, которая повышает в организме млекопитающих уровень сиртуина-1 (SIRT1), именуемого «белком долголетия». Диета основана на гречневой крупе. По мнению ученых, такой рацион позволит увеличить продолжительность жизни, не прибегая к лечебному голоданию, которое также замедляет старение, однако может быть опасно для людей, страдающих хроническими заболеваниями.