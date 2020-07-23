Названа доля россиян с лишним весом

Более половины россиян имеют лишний вес. Примерно 20-25 процентов населения России страдают от ожирения. Такую долю назвал научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян, передает «Интерфакс».

По его словам, избыточная масса тела есть у 60 процентов жителей страны. «За этим следуют сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, то есть главная причина смертности, сокращение продолжительности жизни ожидаемой», — сказал Тутельян, говоря о вызовах, связанных с лишним весом.

Другой вызов, по мнению академика, заключается в дефиците микронутриентов на фоне избыточной калорийности питания. «И борясь с первым вызовом, ожирением, сокращая рацион, мы усугубляем вторую часть, дефицит микронутриентов. При этом получить необходимое количество микронутриентов даже из идеального рациона практически невозможно», — подчеркнул Тутельян.

Он отметил, что ограничивать свое питание одним продуктом, например, яблоком, нельзя. В первую очередь при похудении нужно думать о том, чтобы потратить столько же калорий, сколько употребил с пищей.

Ранее врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург раскрыл время, когда эффективнее всего уходит лишний вес. Он отметил, что летом похудеть гораздо легче, чем в другое время года, поскольку «вес снижается просто из-за жары, а не из-за каких-то специальных усилий». По словам специалиста, в этот период люди естественным образом теряют примерно полтора килограмма.