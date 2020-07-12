Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах

Названы продукты, употребление которых в пищу тормозит мыслительную деятельность, а при постоянном присутствии в рационе — оказывает разрушительное действие на мозг. Об этом рассказала «Комсомольской правде» диетолог Елена Соломатина.

По словам диетолога, вредны для работы мозга трансжиры, которые делают клеточную мембрану жесткой, мешая клеткам нормально функционировать. Трансжиры содержатся в полуфабрикатах, маргарине, дешевых кондитерских изделиях, майонезе и других продуктах.

Также вредными являются так называемые быстрые углеводы, которые приводят к появлению лишнего веса, разрушению сосудов и недостаточному поступлению кислорода в головной мозг. Они содержатся в сахаре, кондитерских и мучных изделиях, макаронах и хлебе.

Соломатина предостерегла от употребления солений, включая соленые овощи, рыбу и колбасные изделия. Излишек соли, по ее словам, затрудняет свободное движение крови, вызывая гипертонию и нарушая питание головного мозга.

Диетолог также призвала россиян избегать продуктов, содержащих консерванты, ароматизаторы и красители, так как все они являются источником токсинов для мозга, ухудшая питание его клеток. Особенно часто такие добавки встречаются в продуктах с длительным сроком хранения.

Ранее ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян заявила о том, что по мнению врачей, не существует абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов.

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