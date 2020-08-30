В Минске задержано более 100 протестующих

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии по состоянию на 16 часов (время совпадает с московским) задержали 125 протестующих в Минске. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает ТАСС.

«В отношении них начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», — заявила агентству официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

Ранее сообщалось, что на акциях протеста, которые прошли по всей Белоруссии в субботу, 29 августа, было задержано 29 человек.

Протесты в Белоруссия продолжаются уже три недели, оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста. 27 августа в стране снова начались массовые задержания недовольных и участников акций, а также журналистов. В милицию попала корреспондентка «Ленты.ру» и десятки ее белорусских и иностранных коллег.