МВД Белоруссии отчиталось о 29 задержанных протестующих

На акциях протеста, которые прошли по всей Белоруссии в субботу, 29 августа, задержано 29 человек. Об этом отчиталось МВД республики на своем сайте.

Всего за день правоохранительные органы зафиксировали 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в центр Минска утром 30 августа начали стягивать автобусы с бойцами ОМОН, крытые военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки. Техника и силовики выехали с базы в минском микрорайоне Уручье. Колонна двигалась около 7:00 (время совпадает с московским) по проспекту Независимости, который ведет к площади Независимости и Дому правительства.

29 августа, в Минске и других городах Белоруссии прошла акция «Гранд-марш женщин». Женские акции против насилия проводятся с 12 августа, когда силовики в последний раз провели жестокий разгон митинга с использованием спецтехники.

Протесты в Белоруссия продолжаются уже три недели, оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста. 27 августа в стране снова начались массовые задержания недовольных и участников акций, а также журналистов. В милицию попала корреспондентка «Ленты.ру» и десятки ее белорусских и иностранных коллег.