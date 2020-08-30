Армия Белоруссии отработала ликвидацию вошедшего с Запада условного противника

Армия Белоруссии отработала ликвидацию условного противника, вошедшего на территорию республики с Запада. Об этом сообщается на сайте минобороны страны.

В маневрах принимают участие механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы. Тематика учений — подготовка и ведение специальных и оборонительных действий на гродненском направлении.

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Военные отрабатывают поиск, блокировку и уничтожение диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований противника. «Также в рамках учений подразделения отработают оборонительную тематику — ведение оборонительного боя на двух направлениях. В ходе отработки этапов оборонительного боя с танковым батальоном будет проведен этап боевой стрельбы», — говорится в сообщении ведомства.

19 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил лидерам западных государств ответственностью за разжигание беспорядков в республике. Он поручил МИД донести официальную точку зрения на ситуацию в стране до руководителей Германии, Франции, Польши, Литвы, а также Украины.

Последние три недели в Белоруссии идут протесты, оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста.