Власти Белоруссии объяснили переброску бронетехники

Попавшая на кадры очевидцев колонна бронетехники возле Минска перебрасывалась из одного города Белоруссии в другой в связи с учениями НАТО у границ республики. Об этом заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

Пресс-секретарь Лукашенко подчеркнула, что кадры являются фейковыми. «И там не только бронетехника. Там и ракетные комплексы, и другая техника, насколько мне известно. Она выдвинулась на полигон в западные районы Белоруссии, вот и вся конспирология», — сказала Эйсмонт в среду, 19 августа, в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Ранее некоторые интернет-ресурсы опубликовали кадры с колонной бронетехники, которая якобы была направлена из России в Белоруссию. Лукашенко слухи о присутствии в стране иностранных войск опроверг.

В республике вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане Белоруссии выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны, поддержав митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники.