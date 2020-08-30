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В Белоруссии открыли огонь по водителю за попытку сжечь милиционера

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии сотрудники милиции открыли огонь по пьяному водителю после того, как тот облил бензином и попытался сжечь одного из сотрудников МВД, а также его служебную машину. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

По данным МВД, инцидент произошел утром в субботу, 29 августа, недалеко от Краснополья (Могилевская область Белоруссии). Внимание сотрудников ГАИ привлек подозрительный Volkswagen, но водитель проигнорировал требование милиционеров об остановке и продолжил движение.

Как выяснилось позже, за рулем автомобиля находился 25-летний неоднократно судимый житель Краснопольского района Белоруссии без водительского удостоверения, а также двое его односельчан. Как водитель, так и пассажиры в момент инцидента были в состоянии алкогольного опьянения.

Когда милиционеры все же остановили Volkswagen, находившаяся в машине компания оказала активное сопротивление. Водитель и пассажиры повредили сотрудникам ГАИ форму, нанесли одному из милиционеров несколько ударов в лицо и пытались завладеть его табельным оружием. При этом на предупредительные выстрелы сотрудников МВД нападавшие не реагировали.

В какой-то момент водитель взял канистру с бензином, облил им служебный автомобиль и одного из милиционеров, угрожая поджечь, а потом достал зажигалку. Милиционеры открыли огонь по ногам водителя и пассажиров из табельного оружия, после чего оказали нападавшим первую помощь до приезда врачей. В настоящее время водитель и пассажиры задержаны.

12 августа сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, который наехал на сотрудника ГАИ МВД Белоруссии в Минске. 45-летний мужчина попытался скрыться с места происшествия , поэтому при его задержании было применено табельное оружие.

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