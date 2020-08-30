Новый глава элитного спецназа Украины вел переговоры о переходе на сторону ДНР

Новый командующий Силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Григорий Галаган в 2014 году вел переговоры о переходе на сторону ополченцев Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники в спецслужбах самопровозглашенного государства.

Отмечается, что Галаган сам предложил свою кандидатуру влиятельному командиру ополчения, на которого вышел через свои контакты в крымской «Альфе». Там он служил снайпером вплоть до референдума о воссоединении полуострова с Россией, после которого уехал в Киев.

Детали перехода нового главы элитного украинского спецназа на сторону ополченцев предполагалось обсудить при личной встрече, которая должна была состояться в Стамбуле.

«Переговоры сорвались из-за запрошенной Галаганом суммы, которую он потребовал в качестве вознаграждения. Она выходила за рамки разумного», — рассказал собеседник журналистов.

После срыва переговоров Галаган, который, как отмечается, считался в профессиональном сообществе одним из лучших снайперов в СНГ, начал охоту на воевавших в Донбассе высокопоставленных крымских добровольцев, пишет издание.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал Галагана командующим Силами специальных операций ВСУ 25 августа. Украинский лидер объяснил это назначение изменением задач операции Объединенных сил (ООС) в условиях действия перемирия в Донбассе. «Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами», — заявил украинский лидер.