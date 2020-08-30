Французского офицера заподозрили в измене в пользу России

Во Франции офицера заподозрили в измене в пользу России. По факту нанесения ущерба безопасности было начато расследование. Об этом в воскресенье, 30 августа, заявила министр вооруженных сил страны Флоранс Парли в эфире радиостанции Europe 1. Ее слова передает Reuters.

По сообщению радиостанции, офицер, базирующийся в Италии и находящийся в составе НАТО, подозревается в передаче секретных документов российским спецслужбам.

«В отношении высокопоставленного офицера начато расследование в связи с подозрением о передаче [важной информации] или нанесении ущерба безопасности», — сообщила Парли, отказавшись предоставить более подробную информацию.

22 августа бывший служащий спецподразделения американских сухопутных военных сил был арестован в США по подозрению в сговоре с российской разведкой и передаче ей данных, касающихся национальной обороны.