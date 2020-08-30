Россияне стали отказываться от займов для сбора детей в школу

Россияне стали отказываться от оформления займов для сбора детей в школу. Это следует из данных финансового маркетплейса «Юником24», передает РИА Новости.

В частности, доля желающих взять займ в августе за год сократилась на три процента. На данный момент она составляет всего пять процентов от общего числа клиентов. Отмечается, что такой спад произошел впервые с 2015 года, тогда как все последующие года к 1 сентября рынок займов рос.

Причиной такой ситуации стала пандемия и последовавший за ней кризис, из-за которого россияне перешли к сберегательной модели поведения, пояснили аналитики. Финансовые организации также увеличили требования к заемщикам из-за опасений массовых дефолтов.

Ранее сообщалось, что в правительство России на отзыв направлен законопроект о ежегодной выплате родителям школьников по десять тысяч рублей к началу нового учебного года. В случае принятия закона о выплатах родителям школьников он выступит в силу с 1 января 2021 года.