40-летние россиянки устали от слов о старости и удивили людей молодыми фото

Пользовательница Twitter под ником renatanover рассказала о том, что регулярно встречает публикации в соцсети о том, как 40-летние имеют морщины и дряблую кожу. Устав от подобных слов о старости, в ответ она опубликовала свою фотографию. Другие россиянки также начали удивлять людей молодыми снимками.

«Давно хотела сделать. Поэтому тред тех, кому за 40. Несите фотки в реплаи. Очень хочется, чтоб люди понимали, о чем говорят. Я начну. Мне 43», — написала юзер в посте со своей фотографией. Пост стал популярным, набрав более 4,5 тысяч лайков. В ответ к ее твиту пользователи стали активно присылать фото себя или своих родственников.

Так, deadpieceofsh1t опубликовала снимок с матерью. «Моей маме 47! И она просто невероятно красивая!» — написала пользовательница. VinVintra показала домашнее селфи и выступила «в защиту своих морщин», отметив, что на ней совсем нет косметики.

В комментариях люди были удивлены тем, что возраст иногда вовсе не соответствует внешнему виду. Некоторых сравнивали с молодыми киногероями, например с персонажем по имени Роуз из фильма «Титаник». «Она великолепна! Передайте ей обязательно, что она достойна всего восхищения в мире!» — написала BlaBlaBla_Lab в ответ на одну из публикаций.

Некоторые также отмечали, что старший возраст не равен тому, что человек становится менее красивым. Автор треда, renatanover, поблагодарила одну из пользовательниц за слова и отметила, что поэтому и создала публикацию со снимком. «Люди и вправду мыслят слишком стереотипно», — заключила она.

Ранее россияне заинтересовались новым флешмобом в Twitter под названием «Тест на испорченность». В нем пользователям предлагается протестировать, насколько они сексуально распущенны. Пользователи делились результатами в комментариях.