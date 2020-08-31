Ефремов назвал себя приговоренным к казни и высказал последнее желание

В Пресненском суде Москвы актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, назвал себя приговоренным к казни и высказал последнее желание. Об этом сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

«Помимо опьянения я еще явно был не в себе и ударился. В старину суд выполнял последнее желание приговоренного к казни. Меня к казни приговорили еще 9 июня по всем федеральным телеканалам. Я вас прошу, это последнее мое желание, сделайте биологическую экспертизу», — сказал Ефремов.

Он настаивает на обследовании подушки безопасности на пассажирском сиденье в его машине, если эксперты обнаружат там его следы, то это может подтвердить версию актера о том, что он сидел именно на этом месте, а не за рулем.

Суд в ходе заседания 31 августа отказал защите подсудимого в проведении ряда экспертиз и медицинском обследовании «для восстановления памяти».

Ефремов устроил смертельную аварию вечером 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что не помнит произошедшего. Он находится под домашним арестом.

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