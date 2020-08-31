Ефремов в суде отказался от «лишнего» адвоката

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, на заседании в Пресненском суде отказался от услуг защитника по назначению, которого хотела назначить судья Елена Абрамова. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщает ТАСС.

Ефремов отметил, что адвокат по назначению фактически является для него лишним, поскольку его и так защищают два адвоката по соглашению — вернувшиеся в процесс Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская. После этого судья вывела из процесса назначенного защитника.

Ранее адвокат Ефремова Пашаев заявил, что устроит «разнос» оппонентов в суде на основании последней видеозаписи происшествия.

29 августа актер Никита Джигурда рассказал о доказательствах невиновности Михаила Ефремова в смертельном ДТП. Он заявил, что Ефремов не находился за рулем автомобиля в момент аварии и должен быть оправдан.

Ефремов устроил смертельную аварию вечером 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что не помнит произошедшего. Он находится под домашним арестом.