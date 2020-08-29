Джигурда рассказал о доказательствах невиновности Ефремова в ДТП

Актер Никита Джигурда рассказал о доказательствах невиновности Михаила Ефремова в смертельном ДТП в июне текущего года. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Джигурда заявил, что Ефремов не находился за рулем автомобиля в момент аварии. «Там [на видеозаписи] видно, что, когда джип выезжает на Садовое кольцо, за рулем мелькает полная рука, голая, а Михаил был в пиджаке. Видно, что из водительского места Михаила Ефремова выставляется нога, и нога чужая. Видно, что нога одета в узкие брюки, а Михаил был в джинсах широких», — объяснил он.

В связи с этим, как считает артист, Ефремов должен быть оправдан.

Ранее, в июне, Джигурда сообщил, что актеру в баре перед ДТП могли подсыпать наркотические препараты в алкоголь. На это, по его словам, указывает то, что записи с камер наблюдения из заведения оказались стерты. Позже он дополнил свою теорию версией о покушении на жизнь Ефремова.

Ефремов устроил смертельную аварию вечером 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что не помнит произошедшего. Он находится под домашним арестом.