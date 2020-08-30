Актер Стебунов заявил о готовности защищаться от слухов о связи с ДТП Ефремова

Актер Иван Стебунов заявил, что будет вынужден защищаться, если кому-то «очень хочется переложить всю вину на него» за смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает НТВ.

Слухи о том, что Стебунов мог находиться за рулем внедорожника, которым, как считает следствие, управлял Ефремов, появились после выступления на суде свидетеля защиты Ефремова Александра Кобца. Кобец заявил, что сразу после ДТП видел за рулем внедорожника некого молодого человека, брюнета в серой футболке и темной «болоньевой жилетке».

Ранее Стебунов уже заявлял о том, что ни его самого, ни его жены в момент аварии в автомобиле не было.

29 августа сообщалось, что актер Никита Джигурда рассказал о доказательствах невиновности Михаила Ефремова в смертельном ДТП в июне текущего года. Джигурда заявил, что Ефремов не находился за рулем автомобиля в момент аварии и должен быть оправдан.

Ефремов устроил смертельную аварию вечером 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что не помнит произошедшего. Он находится под домашним арестом.