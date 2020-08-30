Адвокат Ефремова пообещал устроить в суде «разнос» на основании видеозаписи

Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев заявил, что устроит «разнос» оппонентов в суде на основании последней видеозаписи происшествия. Об этом он рассказал в интервью НТВ.

По его словам, видео, на котором запечатлен артист, является фейком. «Обратите внимание, вот здесь Ефремов сидит, у него черная обувь. А когда из машины выходит, белые кроссовки», — отметил адвокат и заявил, что подделывать записи — непрофессионально.

29 августа актер Никита Джигурда рассказал о доказательствах невиновности Михаила Ефремова в смертельном ДТП. Он заявил, что Ефремов не находился за рулем автомобиля в момент аварии и должен быть оправдан.

Ефремов устроил смертельную аварию вечером 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что не помнит произошедшего. Он находится под домашним арестом.