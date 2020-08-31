Раскрыты сроки выхода замены Android от Huawei

Операционная система для смартфонов Huawei задержится до 2021 года. Об этом топ-менеджер компании Ю Чжэндун (Yu Chengdong) заявил в ходе мероприятия Yabuli Forum, сообщает китайский портал Sina News.

«Развертывание HarmonyOS точно не состоится в этом году», — заметил Чжэндун. По словам представителя Huawei, выход собственной операционной системы для смартфонов состоится не раньше 2021 года. Топ-менеджер подчеркнул, что нет гарантии, что HarmonyOS точно будет доступна в следующем году и раскрытые сроки могут быть сдвинуты.

По словам журналистов, заявление Ю Чжэндуна может означать, что Huawei будет по-прежнему отдавать приоритет Android, а HarmonyOS может рассматриваться в качестве замены и как запасной вариант. Также источники издания сообщили, что инженеры компании будут продолжать работу над операционной системой. При этом Huawei собирается тестировать второе поколение ОС.

В августе американские санкции против Huawei ужесточили. В частности, власти США ограничили количество иностранных партнеров, с которыми корпорация может вести бизнес. В декабре 2019 года Huawei пообещала выпустить смартфон на базе операционной системы HarmonyOS, однако позже заявила, что отказывается от этих планов.