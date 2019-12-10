Huawei отказалась выпускать замену Android

Huawei заявила, что отказывается от планов выпускать смартфоны на базе собственной операционной системы на замену Android. Заявление появилось после анонса выхода смартфонов на базе HarmonyOS, сообщает Reuters.

По словам представителя китайской корпорации, в настоящее время у Huawei нет планов внедрять собственную ОС на смартфоны. В перечень устройств, которые точно не получат HarmonyOS, попали компьютеры и планшеты.

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Это информация противоречит заявлению руководителя отдела разработки программного обеспечения Huawei Вана Ченглу (Wang Chenglu) от 9 декабря. Топ-менеджер заметил, что в уже а августе 2020 года компания представит серию смартфонов с проприетарной операционной системой. При этом Ченглу подчеркнул, что аппараты с HarmonyOS будут продаваться как в Китае, так и за его пределами.

Собственная операционная сеть рассматривались экспертами как альтернатива ОС Android от Google. Продукт был представлен 9 августа, первым девайсом на HarmonyOS стал умный медиаэкран. Huawei пообещала, что ПО будет кроссплатформенным, то есть доступным на всех производимых компанией гаджетах.

Слухи о создании операционной системы от Huawei появились сразу после того, как в мае 2019 года американский Минторг внес китайскую корпорацию в санкционный список. По заявлению Huawei, ОС разрабатывалась с 2017 года.

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