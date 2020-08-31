В России оценили «пропущенный» звонок Путина Трампу

«Пропущенный» звонок президента России Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу вряд ли был возможен: подобные мероприятия согласовываются заранее и пропустить их никак не выйдет. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.

«Эти звонки идут, естественно, не напрямую. О них заблаговременно договариваются через помощников, и помощники кладут на стол главе государства расписание, в котором, в том числе, значатся и телефонные разговоры. Физически невозможно пропустить звонок. Один президент другому никогда не набирает сам», — приводит агентство слова дипломата.

Ранее 31 августа об абсурдности такой информации заявили в Кремле: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также подтвердил, что такие звонки не происходят без заблаговременного согласования.

29 августа бывший глава администрации при экс-премьер-министре Великобритании Терезе Мэй Ник Тимоти рассказал, что в 2017 году Трамп накричал на своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, когда узнал, что пропустил звонок от Путина. Тимоти отмечал, что был свидетелем инцидента, который произошел на обеде с британской делегацией в Белом доме. До этого аналогичную историю упоминал журналист Питер Берген.

По мнению экс-главы службы протокола президента СССР и первого президента России Владимира Шевченко, информация о пропущенном звонке была фейком. «Если Трамп не хотел разговаривать с Путиным и начинает юлить, чтобы оправдаться, — это другой вопрос. Решение, отвечать на звонок или нет, принимает президент», — сказал он.