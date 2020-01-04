Пропущенный звонок Путина Трампу назвали фейком

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко назвал «фейком» заявление главы США Дональда Трампа о пропущенном звонке российского лидера Владимира Путина. Об этом он рассказал в эфире НСН в субботу, 4 января.

По словам Шевченко, сотрудники аппарата Белового дома не могли не сообщить главе государства о звонке другого президента.

«Что значит "пропустил звонок"? Если Трамп не хотел разговаривать с Путиным и начинает юлить, чтобы оправдаться, — это другой вопрос. Решение, отвечать на звонок или нет, принимает президент», — отметил эксперт.

При этом Шевченко все-таки допустил, что американский лидер мог не узнать о звонке, если «у них там бардак» и они «не смогли разобраться, кто звонит». Экс-глава службы протокола президента СССР напомнил, как осуществлялась связь между главами государств прежде. По его словам, звонки совершались по прямому телефону через помощников президента, которые работали круглосуточно.

«Те вне всякой очереди докладывают президенту о звонке главы другого государства», — заключил Шевченко.

Ранее 4 января сообщалось, что журналист Питер Берген рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от российского лидера Владимира Путина в 2017 году.

Отмечается, что три года назад в январе Трамп обедал с британским премьером Терезой Мэй в Белом доме. Она спросила его, звонил ли ему Путин, на это американский лидер отрицательно покачал головой. В этот момент директор разведывательного управления Пентагона Майкл Флинн наклонился к Трампу и сказал, что президент России звонил несколько дней назад.

В ответ глава Белого дома начал критиковать Флинна и других высокопоставленных сотрудников резиденции за то, что ему не сообщили о звонке. «Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не дал [мне трубку]? О чем ты думал?» — приводит Берген слова Трампа. Американский лидер заявил, что Путин — «единственный человек на земле, который может уничтожить США».

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