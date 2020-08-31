Помощник Путина отказал бизнесу в новой поддержке

Бывший министр экономического развития Максим Орешкин, в настоящее время занимающий должность помощника президента России Владимира Путина, выступил против новых мер поддержки бизнеса на фоне экономического кризиса, передает РИА Новости.

На площадке форума «Территория смыслов» он заметил, что восстановление должно происходить само по себе. Сначала должна вырасти занятость, затем спрос, а там шаг за шагом за год экономика достигнет докризисных уровней.

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По мнению Орешкина, следует создавать условия для развития бизнеса, а вот поддерживать его необходимо в значительно меньшей степени. «Сейчас задача, чтобы на фазе восстановления лучше себя проявили те, которые соответствуют изменившейся структуре экономики», — пояснил он свое видение экономических процессов.

Помощник президента заметил, что за время кризиса какие-то компании могут вырасти в два раза, а какие-то закроются. Именно через такой элемент шоковой экономики и происходит ее рост и повышение эффективности, уверен Орешкин.

Ранее опрос экспертного центра при уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей показал, что более четверти из них воспринимают ситуацию в своем бизнесе как кризис или катастрофу. Меры поддержки, предложенные государством, смогли только отложить проблемы на более поздний срок.

В отличие от мнения Орешкина, руководители компаний считают ключевым параметром восстановление спроса, который принесет предприятиям прибыль и позволит им сохранить бизнес и занятость.

При этом 40 процентов полагают, что не смогут заплатить налоги в конце года. Их заморозка на период эпидемии не изменила общей картины, так как снижение спроса, а значит, и доходов в разы фиксирует большинство предпринимателей. Решение проблемы и предотвращение массовых банкротств они видят в снижении налоговых ставок и экспортных пошлин, продолжении субсидий по кредитам и прямой поддержке предприятий.