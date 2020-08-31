Помощник Путина сообщил об историческом взлете российской экономики

Бывший министр экономического развития Максим Орешкин, в настоящее время занимающий должность помощника президента России Владимира Путина, заявил, что Россия уже вошла в пятерку крупнейших экономик мира, сообщает «Интерфакс».

По его словам, исторический взлет российской экономики в мировом рейтинге обеспечил коронавирусный кризис, в ходе которого ВВП других стран, конкурентов России, упал сильнее.

Таким образом Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» ответил на вопрос, почему цель войти в топ-5 пропала из новых национальных целей, продленных Путиным до 2030 года.

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«Россия не отказывалась от цели войти в пятерку экономик. Если вы откроете последний прогноз МВФ на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень», — объяснил он свою позицию. В дальнейшем, уверен Орешкин, исполнение поставленных целей позволит стране удержаться в лидирующей пятерке. Помощник Путина подчеркнул, что страна вошла в топ-5 на два года раньше, чем планировалось.

В настоящее время Россия находится на шестом месте крупнейших экономик мира, отставая от Германии. Экономика последней в апреле-июне сократилась на 10,1 процента к предыдущему кварталу, что стало самым сильным падением с 1970 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что вхождение в пятерку невозможно из-за неблагоприятной конъюнктуры. «Поэтому все-таки цели должны быть реалистичными, достижимыми, вот именно этим и руководствовались», — говорил он про изменение задач.

Также Орешкин во время беседы прокомментировал возможность новой поддержки бизнеса в условиях восстановления экономики от кризиса. По его словам, помощь следует сократить, чтобы выжили только наиболее эффективные предприятия, а все остальные развалились. При этом он ожидает, что сначала в России вырастет занятость, потом спрос, а за год уровень экономики восстановится.