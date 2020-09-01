Парень тайно подлил в ванну девушке едкий краситель и сделал ее синей

Житель Англии решил пошутить над своей девушкой и тайно подлил ей в ванну едкий краситель для одежды. Все происходящее он снял на камеру и опубликовал на своем YouTube-канале.

29-летний блогер Кристен Хэнби (Kristen Hanby) добавил в пенную воду своей возлюбленной краску марки Dylon цвета «голубой океан». Поскольку используемое ею средство по уходу за телом имело аналогичный оттенок, предполагалось, что девушка не заметит никаких изменений.

На кадрах он проводит описанную процедуру, после чего выходит из ванной комнаты и наблюдает, как туда следует его девушка. Через некоторое время героиня ролика предстает перед оператором в полотенце и вызывает у него смех: на записи видно, что все ее тело окрасилось в синий цвет.

Пользователи YouTube не одобрили поступок молодого человека. «Я в шоке, что она еще не ушла от него», «Чувак, твоя подруга бросит тебя. Так нельзя», «Если бы кислота попала ей в глаза, она бы ослепла. Ну ты и придурок», «Это какой-то детский сад. Очень печально, надеюсь она бросит тебя», — высказались комментаторы.

В июле британская актриса воспользовалась автозагаром перед сном и на следующее утро испугалась своей внешности. В своем Instagram-аккаунте Дейзи Мей Купер (Daisy May Cooper) разместила селфи, на котором видно, что ее лицо покрылось неравномерными рыжевато-коричневыми пятнами.