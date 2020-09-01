Из машины российских инкассаторов на заправке украли 40 миллионов рублей

В Крыму полицейские задержали подозреваемого в краже денег из инкассаторского автомобиля. Об этом во вторник, 1 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ночью инкассаторский автомобиль подъехал к заправочной станции. Один из сотрудников инкассаторской службы зашел внутрь, а вернувшись, не обнаружил ни машины с 40 миллионами рублей, ни своего напарника. О произошедшем он сразу сообщил в полицию.

Сотрудники МВД нашли автомобиль в заброшенном саду в километре от места происшествия. Ни денег, ни водителя в машине не оказалось. Подозреваемого полицейские задержали по горячим следам в Керчи. Часть похищенных денег у него была при себе, а другая — дома.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что во французском городе Лион вооруженные налетчики похитили 9 миллионов евро (около 794 миллионов рублей) из машины инкассаторов. Когда бронированная машина инкассаторов выезжала из отделения Банка Франции, ее заблокировали два фургона. Один из них встал перед ней, другой позади. Из фургонов выскочили вооруженные мужчины и угрозами заставили инкассаторов отдать груз.