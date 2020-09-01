Российские власти дали поручение по развитию Дальнего Востока

Федеральные ведомства должны предусмотреть в национальных проектах, за реализацию которых они отвечают, показатели для регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) выше среднероссийского уровня. Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин, говорится в сообщении портала «Будущее России. Национальные проекты».

Предполагается, что ведомства должны обеспечить достижение этих показателей к 2024 году, предусмотрев в федеральном бюджете необходимый уровень финансирования. Доклад в правительство по этому вопросу должен быть представлен до 1 декабря 2020-го, далее — ежегодно.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.