Народного артиста России избили из-за мусора

Неизвестные избили народного артиста России Юрия Шлыкова около подъезда его дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их информации, Шлыков вступил в конфликт с двумя мужчинами, находившимися возле его дома, после того как артист сделал им замечание из-за мусора. Отмечается, что в ходе драки Шлыков получил несколько ударов руками и ногами.

Согласно сведениям полиции, во дворе одного из домов на Комсомольском проспекте произошел конфликт между местными жителями и грузчиками. На данный момент детали произошедшего уточняются.

Ранее блогера и студента ВШЭ Егора Жукова, приговоренного к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности, избили. На него напали возле подъезда его дома в Москве. Его госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.